Депутат Госдумы Бессараб назвала условие для роста пенсий в России

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Пенсии в России вырастут при условии повышения зарплат в стране, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Об этом она сказала в беседе с URA.RU.

«Прежде всего всё зависит не от экономики, а от заработных плат. Пенсия, по сути, это утраченный заработок. Для того чтобы росли пенсии, необходимо, чтобы росла заработная плата. Потому что именно из заработных плат россиян формируется солидарный пенсионный фонд. Рост зарплат, безусловно, повлечёт за собой рост пенсий», — сказала Бессараб.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 5,9% с 1 января и возрастут в среднем до 18 521 рубля.

Также группа депутатов Государственной думы и ряд сенаторов внесли в Госдуму законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам.

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