Обвиняемая в хищении 1,9 млн рублей глава информцентра на Камчатке не признала вину

Короткая ссылка
Гендиректор Камчатского туристского информационного центра не признала вину в хищении 1,9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

«Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемая отрицает, полагая, что её действия законны», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, в 2020 году женщина незаконно установила повышающие коэффициенты к своему окладу, а также начислила себе премии.

Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае перед судом предстанут 12 человек, обвиняемых в мошенничестве в сфере автострахования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить