Обвиняемая в хищении 1,9 млн рублей глава информцентра на Камчатке не признала вину
«Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемая отрицает, полагая, что её действия законны», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, в 2020 году женщина незаконно установила повышающие коэффициенты к своему окладу, а также начислила себе премии.
Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае перед судом предстанут 12 человек, обвиняемых в мошенничестве в сфере автострахования.