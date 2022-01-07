Обвиняемая в хищении 1,9 млн рублей глава информцентра на Камчатке не признала вину

Гендиректор Камчатского туристского информационного центра не признала вину в хищении 1,9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

«Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемая отрицает, полагая, что её действия законны», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, в 2020 году женщина незаконно установила повышающие коэффициенты к своему окладу, а также начислила себе премии.

Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае перед судом предстанут 12 человек, обвиняемых в мошенничестве в сфере автострахования.