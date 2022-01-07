ТАСС: в результате жёсткой посадки вертолёта в Башкирии погиб один человек

В результате жёсткой посадки частного вертолёта в Башкирии один человек погиб и ещё двое пострадали.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Вертолёт Eurocopter AS350 совершил жёсткую посадку в Благовещенском районе Башкирии, в четырёх километрах от населённого пункта Карагайкуль. На его борту находились пилот и два пассажира. Погиб один человек, ещё двое, предварительно, пострадали», — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что вертолёт с тремя людьми на борту совершил жёсткую посадку в Башкирии.