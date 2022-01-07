ТАСС: в результате жёсткой посадки вертолёта в Башкирии погиб один человек

Короткая ссылка
В результате жёсткой посадки частного вертолёта в Башкирии один человек погиб и ещё двое пострадали.
ТАСС: в результате жёсткой посадки вертолёта в Башкирии погиб один человек
  • globallookpress.com
  • © Kalousek Rostislav/CTK

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Вертолёт Eurocopter AS350 совершил жёсткую посадку в Благовещенском районе Башкирии, в четырёх километрах от населённого пункта Карагайкуль. На его борту находились пилот и два пассажира. Погиб один человек, ещё двое, предварительно, пострадали», — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что вертолёт с тремя людьми на борту совершил жёсткую посадку в Башкирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить