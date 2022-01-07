В результате ДТП с участием скорой помощи в Москве погибла женщина

В результате столкновения легкового автомобиля с машиной скорой помощи в центре Москвы погибла женщина. Ещё один человек пострадал в ходе аварии.

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