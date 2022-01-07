В результате ДТП с участием скорой помощи в Москве погибла женщина
В результате столкновения легкового автомобиля с машиной скорой помощи в центре Москвы погибла женщина. Ещё один человек пострадал в ходе аварии.
- © Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Москвы
Об этом информирует столичная прокуратура.
«В результате погибла 65-летняя женщина, есть пострадавшая», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Ранее стало известно, что машина скорой помощи попала в ДТП в центре Москвы.
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