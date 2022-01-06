Депутат Госдумы Затулин прокомментировал отправку сил ОДКБ в Казахстан

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Депутат Госдумы Константин Затулин прокомментировал в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» отправку сил ОДКБ в Казахстан.
Депутат Госдумы Затулин прокомментировал отправку сил ОДКБ в Казахстан
  • © Прекрасная Россия бу-бу-бу / youtube.com

«Они не предполагают участие в непосредственном подавлении выступлений. Их роль состоит в том, чтобы взять под охрану объекты. Они введены в таком количестве исключительно для того, чтобы продемонстрировать, что страны ОДКБ, и прежде всего Россия, — на стороне стабилизации в Казахстане и что в этих условиях они поддерживают действующего президента республики, а это господин Токаев. И в общем-то, господин Токаев в этом нуждается — чтобы его поддержали перед всем миром и перед всем Казахстаном», — сказал депутат.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период.

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