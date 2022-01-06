Оперштаб сообщил об увеличении коллективного иммунитета к COVID-19 в России до 62,6%

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России вырос до 62,6%.

AP

«Вакцинация первым компонентом — 79 028 014 раз, полная вакцинация — 75 113 883 раза. Уровень коллективного иммунитета в России — 62,6%», — сообщает оперштаб. Ранее писали, что в ряде регионов России снизились показатели коллективного иммунитета к COVID-19. Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН отметил, что быстрое распространение штамма «омикрон» коронавируса не означает, что количество смертей от COVID-19 увеличится.