Оперштаб сообщил об увеличении коллективного иммунитета к COVID-19 в России до 62,6%

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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России вырос до 62,6%.
Оперштаб сообщил об увеличении коллективного иммунитета к COVID-19 в России до 62,6%
  • AP

«Вакцинация первым компонентом — 79 028 014 раз, полная вакцинация — 75 113 883 раза. Уровень коллективного иммунитета в России — 62,6%», — сообщает оперштаб.

Ранее писали, что в ряде регионов России снизились показатели коллективного иммунитета к COVID-19.

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН отметил, что быстрое распространение штамма «омикрон» коронавируса не означает, что количество смертей от COVID-19 увеличится.

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