Суд арестовал двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме

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Свердловский районный суд Костромы отправил под стражу двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки.
Суд арестовал двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Свердловский районный суд города Костромы постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения мужчин под стражу сроком на два месяца», — сообщила собеседница.

Ранее в Костроме были задержаны два мужчины, которые подозреваются в убийстве пятилетнего ребёнка.

Согласно данным следствия, 4 января девочка вышла на прогулку, после чего её забрали два неизвестных человека, они скрылись в неизвестном направлении.

Позднее в МВД обнародовали видео допроса подозреваемых.

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