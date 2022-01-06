Суд арестовал двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме

Свердловский районный суд Костромы отправил под стражу двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Свердловский районный суд города Костромы постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения мужчин под стражу сроком на два месяца», — сообщила собеседница.

Ранее в Костроме были задержаны два мужчины, которые подозреваются в убийстве пятилетнего ребёнка.

Согласно данным следствия, 4 января девочка вышла на прогулку, после чего её забрали два неизвестных человека, они скрылись в неизвестном направлении.

Позднее в МВД обнародовали видео допроса подозреваемых.