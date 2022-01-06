Роспотребнадзор заявил о выявлении штамма «омикрон» в Пермском крае

Роспотребнадзор Пермского края сообщил, что в регионе был зарегистрирован первый случай инфицирования штаммом «омикрон» коронавируса.

«Управление Роспотребнадзора информирует о выявлении первого случая заболевания штаммом «омикрон» в Пермском крае... Гражданин прибыл в Пермь из Египта транзитом через Москву», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что пациент был госпитализирован в бокс ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая инфекционная больница». Болезнь протекала в лёгкой форме, и на данный момент пациент уже здоров.

«Контактные по домашнему очагу и по работе обследованы, находились на изоляции и под наблюдением медицинских организаций», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, в беседе с URA.RU рассказал, что при инфицировании омикрон-штаммом коронавируса больше всего страдает иммунная система человека.