Властям Бурятии рекомендовано принять меры для недопущения повторных аварий на ТЭЦ

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Властям Бурятии рекомендуется до 30 января проанализировать причины ЧС с теплоснабжением в Улан-Удэ и принять меры, чтобы такое больше не повторилось, следует из поручений президента России Владимира Путина.
Властям Бурятии рекомендовано принять меры для недопущения повторных аварий на ТЭЦ
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«Рекомендовать правительству Республики Бурятия проанализировать причины возникновения в городе Улан-Удэ чрезвычайной ситуации с теплоснабжением и принять меры, направленные на недопущение подобных ситуаций», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Срок исполнения поручения — 30 января. Ответственным назначен глава Бурятии Алексей Цыденов.

23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления.

Это привело к отключению четырёх отопительных котлов и турбогенератора «в условиях низкой температуры окружающей среды в городе, до -30 °C».

Ущерб от аварии предварительно оценён в сумму до 100 млн рублей.

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