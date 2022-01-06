Властям Бурятии рекомендовано принять меры для недопущения повторных аварий на ТЭЦ

Властям Бурятии рекомендуется до 30 января проанализировать причины ЧС с теплоснабжением в Улан-Удэ и принять меры, чтобы такое больше не повторилось, следует из поручений президента России Владимира Путина.

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«Рекомендовать правительству Республики Бурятия проанализировать причины возникновения в городе Улан-Удэ чрезвычайной ситуации с теплоснабжением и принять меры, направленные на недопущение подобных ситуаций», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости. Срок исполнения поручения — 30 января. Ответственным назначен глава Бурятии Алексей Цыденов. 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления. Это привело к отключению четырёх отопительных котлов и турбогенератора «в условиях низкой температуры окружающей среды в городе, до -30 °C». Ущерб от аварии предварительно оценён в сумму до 100 млн рублей.