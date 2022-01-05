На федеральной трассе «Дон» в Тульской области столкнулись почти 120 машин за полчаса

На федеральной трассе «Дон» в Тульской области почти 120 машин попали в аварию за полчаса из-за сильного снегопада.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД России.

«На федеральной трассе М4 «Дон» в период времени с 12:30 до 13:00 произошли дорожно-транспортные происшествия с участием нескольких десятков автомобилей», — отметили в ведомстве.

Как пояснили в МВД, причиной массовых ДТП, согласно предварительным данным, стало резкое ухудшение погодных условий — сильный снегопад.

Ранее сообщалось, что на федеральной трассе «Дон» в Тульской области произошла авария с участием около 20 автомобилей. Позднее появились данные о столкновении уже 50 автомобилей.