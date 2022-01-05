Число столкнувшихся на трассе «Дон» в Тульской области машин возросло до 50

Число автомобилей, попавших в ДТП на федеральной трассе «Дон» в Тульской области, возросло до 50.

Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

«На 216-м км платного участка автодороги («Дон») произошло несколько ДТП с участием более 50 легковых автомашин», — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что, по предварительным данным, в аварии пострадали трое детей и пять взрослых.

Ранее сообщалось, что на федеральной трассе «Дон» в Тульской области произошла авария с участием около 20 автомобилей.