Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 во всех регионах России

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с управлениями Роспотребнадзора по российским субъектам и заявила о снижении заболеваемости COVID-19 во всех регионах России.

«По итогам 52-й недели во всех 85 субъектах страны отмечается снижение заболеваемости, при этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах», — цитирует её РИА Новости.

Уточняется, что максимальные показатели заболеваемости остаются в старшей возрастной группе среди лиц старше 65 лет.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не регистрировали штамм коронавирусной инфекции COVID-19, который был обнаружен во Франции.

Иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Известиями» прокомментировал данные об этом штамме.