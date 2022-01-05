Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 во всех регионах России

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с управлениями Роспотребнадзора по российским субъектам и заявила о снижении заболеваемости COVID-19 во всех регионах России.
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 во всех регионах России
  • РИА Новости

«По итогам 52-й недели во всех 85 субъектах страны отмечается снижение заболеваемости, при этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах», — цитирует её РИА Новости.

Уточняется, что максимальные показатели заболеваемости остаются в старшей возрастной группе среди лиц старше 65 лет.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не регистрировали штамм коронавирусной инфекции COVID-19, который был обнаружен во Франции.

Иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Известиями»  прокомментировал данные об этом штамме.

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