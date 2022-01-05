В МИД России рассказали о военно-технических инструментах для обеспечения безопасности

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Россия имеет широкий выбор военно-технических инструментов для обеспечения безопасности на случай нерезультативного диалога с НАТО о гарантиях безопасности, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
В МИД России рассказали о военно-технических инструментах для обеспечения безопасности
  • © МИД РФ

«Речь идёт о том, что либо мы идём по пути устранения законных озабоченностей России, связанных с военной деятельностью альянса, его расширением, либо нам придётся выбирать другие способы обеспечения нашей национальной безопасности», — цитирует Грушко РИА Новости.

Выбор военно-технических инструментов у России довольно широкий, добавил он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит США и НАТО «замотать» инициативу о гарантиях безопасности.

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