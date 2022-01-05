В России за сутки выявили 15 772 случая коронавируса
Накануне стало известно о 15 903 заболевших.
Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 585 984 случая COVID-19.
За сутки умерли 828 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 834 пациента. Общее число летальных исходов — 313 015.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 600 728 пациентов. За сутки выздоровел 25 581 человек, накануне — 27 071.
Ранее Минздрав России обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорождённым при заболевании коронавирусом.