В России за сутки выявили 15 772 случая коронавируса

За сутки в России выявили 15 772 случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Накануне стало известно о 15 903 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 585 984 случая COVID-19.

За сутки умерли 828 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 834 пациента. Общее число летальных исходов — 313 015.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 600 728 пациентов. За сутки выздоровел 25 581 человек, накануне — 27 071.

Ранее Минздрав России обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорождённым при заболевании коронавирусом.