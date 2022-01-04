СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на заводе в Ставропольском крае

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих в результате выхода из строя паровой установки на кирпичном заводе на Ставрополье. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

РИА Новости

«Советский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлёкшего по неосторожности смерть рабочих (ч. 3 ст. 143 УК России)», — говорится в сообщении. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. 4 января в результате разгерметизации ёмкости с горячей водой на заводе по выпуску кирпича в Ставропольском крае погибли двое рабочих.