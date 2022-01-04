СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на заводе в Ставропольском крае
- РИА Новости
«Советский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлёкшего по неосторожности смерть рабочих (ч. 3 ст. 143 УК России)», — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
4 января в результате разгерметизации ёмкости с горячей водой на заводе по выпуску кирпича в Ставропольском крае погибли двое рабочих.