СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на заводе в Ставропольском крае

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Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих в результате выхода из строя паровой установки на кирпичном заводе на Ставрополье. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на заводе в Ставропольском крае
  • РИА Новости

«Советский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлёкшего по неосторожности смерть рабочих (ч. 3 ст. 143 УК России)», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

4 января в результате разгерметизации ёмкости с горячей водой на заводе по выпуску кирпича в Ставропольском крае погибли двое рабочих.

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