В результате ЧП на заводе на Ставрополье погибли два человека

Двое рабочих погибли при разгерметизация ёмкости с горячей водой на заводе по выпуску кирпича в Ставропольском крае. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

«На коммерческом предприятии по выпуску силикатного кирпича произошла нештатная ситуация. Во время выполнения производственных работ произошла разгерметизация находящейся под давлением ёмкости с горячей водой», — написал Владимиров в Instagram.

Он уточнил, что в результате инцидента погибли двое сотрудников завода, ещё один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В ноябре 2021 года на заводе имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области произошёл пожар.