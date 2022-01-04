В результате ЧП на заводе на Ставрополье погибли два человека

Короткая ссылка
Двое рабочих погибли при разгерметизация ёмкости с горячей водой на заводе по выпуску кирпича в Ставропольском крае. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.
В результате ЧП на заводе на Ставрополье погибли два человека
  • РИА Новости

«На коммерческом предприятии по выпуску силикатного кирпича произошла нештатная ситуация. Во время выполнения производственных работ произошла разгерметизация находящейся под давлением ёмкости с горячей водой», — написал Владимиров в Instagram.

Он уточнил, что в результате инцидента погибли двое сотрудников завода, ещё один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В ноябре 2021 года на заводе имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области произошёл пожар

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить