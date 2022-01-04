В результате ЧП на заводе на Ставрополье погибли два человека
- РИА Новости
«На коммерческом предприятии по выпуску силикатного кирпича произошла нештатная ситуация. Во время выполнения производственных работ произошла разгерметизация находящейся под давлением ёмкости с горячей водой», — написал Владимиров в Instagram.
Он уточнил, что в результате инцидента погибли двое сотрудников завода, ещё один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести.
В ноябре 2021 года на заводе имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области произошёл пожар.