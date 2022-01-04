В Подмосковье десантники поздравили 95-летнего ветерана с Новым годом
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Гвардейцы-десантники вручили ветерану именные подарки и принесли наряженную ёлку. Военные поздравили ветерана с Новым годом и с наступающим Рождеством.
Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», губернатор Севастополя Михаил Развожаев вручил участнице Великой Отечественной войны и обороны Севастополя Алле Руденко первую памятную медаль «В честь 80-летия обороны Севастополя 1941—1942 годов».