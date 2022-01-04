В Петербурге выявили 1297 случаев COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки медики зафиксировали 1297 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом пишет kp.ru со ссылкой на данные портала «Стопкоронавирус.рф».

«За минувшие сутки в Москве выявлены 1967 заболевших коронавирусной инфекцией. В Санкт-Петербурге — 1297», — говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в городе отмечено 857 548 случаев заболевания. 802 410 человек выздоровели, из них 1223 за сутки. Скончались в целом 28 267 человек, за сутки — 63.

В Ленинградской области отмечено 299 новых случаев инфицирования.

Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев в беседе с URA.RU рассказал, что нужно сделать для прохождения диспансеризации после перенесённой коронавирусной инфекции.