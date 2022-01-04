Психолог Наумова рассказала, как распланировать семейный досуг на каникулах

Детский и семейный психолог Наталья Наумова рассказала, как правильно распланировать время каникул, чтобы провести время с ребёнком.

В беседе с ФАН она посоветовала родителям проводить больше времени с детьми на свежем воздухе: посетить парки, покататься на лыжах, заняться другими видами спорта.

«В любом случае нужно не заставлять ребёнка делать школьные задания, а договариваться, чтобы он сам планировал график по выполнению уроков. Тогда ребёнок будет мотивирован, а родители смогут хорошо провести праздничные дни без ссор, при этом достигнув учебной цели», — сказала Наумова.

Она посоветовала родителям придумывать свои квесты, играть в настольные игры с детьми, проводить время за просмотром фильмов и чтением книг.

Ранее психолог, доктор наук Андрей Зберовский в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях современного поколения детей.