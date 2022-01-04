В Москве зафиксировали 1967 случаев коронавируса за сутки
В Москве за сутки выявлено 1967 случаев коронавируса. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,1%.
- РИА Новости
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Также за сутки в столице после коронавируса выздоровели 2274 человека, а скончались от COVID-19 68 пациентов.
Всего в России за 24 часа выявили 15 903 случая коронавируса.
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