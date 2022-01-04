В Москве зафиксировали 1967 случаев коронавируса за сутки

В Москве за сутки выявлено 1967 случаев коронавируса. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,1%.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Также за сутки в столице после коронавируса выздоровели 2274 человека, а скончались от COVID-19 68 пациентов.

Всего в России за 24 часа выявили 15 903 случая коронавируса.