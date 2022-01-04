В России за сутки выявили 15 903 случая коронавируса

За сутки в России выявили 15 903 случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Накануне стало известно о 16 343 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 570 212 случаев COVID-19.

За сутки умерли 834 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 835 пациентов. Общее число летальных исходов — 312 187.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 575 147 пациентов. За сутки выздоровели 27 071 человек, накануне — 24 037.

Ранее Минздрав России обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорождённым при заболевании коронавирусом.