В России за сутки выявили 15 903 случая коронавируса
- РИА Новости
Накануне стало известно о 16 343 заболевших.
Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 570 212 случаев COVID-19.
За сутки умерли 834 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 835 пациентов. Общее число летальных исходов — 312 187.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 575 147 пациентов. За сутки выздоровели 27 071 человек, накануне — 24 037.
Ранее Минздрав России обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорождённым при заболевании коронавирусом.