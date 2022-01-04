В России назвали неконструктивной критику Европы касательно сотрудничества с Мали

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Критика со стороны Франции возможного сотрудничества властей Мали с частной российской охранной компанией неконструктивна, заявил директор департамента Африки МИД России Всеволод Ткаченко.
В России назвали неконструктивной критику Европы касательно сотрудничества с Мали
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Французская реакция на потенциальные взаимоотношения малийских властей с российскими частными компаниями, предоставляющими услуги в сфере безопасности, несколько гипертрофирована», — сказал Ткаченко в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что данный подход представляется российскому внешнеполитическому ведомству неконструктивным.

«Контакты государства с частными подрядчиками — суверенное право малийского правительства», — отметил Ткаченко, пояснив, что власти России «за действия частных компаний не отвечают».

Ранее главы МИД 12 стран ЕС, а также Великобритании, Норвегии и Канады подготовили совместное заявление, в котором выразили сожаление решением Мали о сотрудничестве с «группой Вагнера».

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