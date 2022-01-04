В Сахалинской области в результате пожара в расселённом доме погибли три человека

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В городе Углегорск Сахалинской области произошёл пожар в расселённом доме, в результате которого погибли три человека, заведено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности)», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что дело заведено по факту обнаружения при тушении возгорания тел трёх мужчин без определенного места жительства.

В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств случившегося.

В марте следственными органами Следственного комитета по Сахалинской области было возбуждено уголовное дело после обнаружения при тушении пожара в доме в городе Красногорске Томаринского района тел троих детей в возрасте от года до четырёх лет.

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