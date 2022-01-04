В Сахалинской области в результате пожара в расселённом доме погибли три человека
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности)», — сообщает пресс-служба.
Уточняется, что дело заведено по факту обнаружения при тушении возгорания тел трёх мужчин без определенного места жительства.
В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств случившегося.
В марте следственными органами Следственного комитета по Сахалинской области было возбуждено уголовное дело после обнаружения при тушении пожара в доме в городе Красногорске Томаринского района тел троих детей в возрасте от года до четырёх лет.