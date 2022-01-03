Дерматолог Магеррамова рассказала, что делать в случае обморожения

Короткая ссылка
Врач-дерматолог университетской клиники Казанского федерального университета (КФУ) Эльвира Магеррамова рассказала, что делать в случае обморожения.
Дерматолог Магеррамова рассказала, что делать в случае обморожения
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на центр медиакоммуникаций вуза.

Как отметила эксперт, пострадавшего нужно отвести в тёплое помещение, переодеть и укутать одеялом.

«Дать тёплое питьё, но ни в коем случае не давать кофе и алкоголь. Нельзя растирать кожу снегом или льдом, греть грелкой», — сказала Магеррамова.

В случае обморожения сосуды человека бывают суженными, поэтому горячительные напитки могут привести к их разрыву, в целом к нарушению работы сердца.

Ранее дерматолог-косметолог Ольга Андриянова, заместитель главного врача клиники «СМ-Косметология», в беседе с газетой «Известия» рассказала, как обезопасить кожу в морозную погоду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить