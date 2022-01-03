Дерматолог Магеррамова рассказала, что делать в случае обморожения

Врач-дерматолог университетской клиники Казанского федерального университета (КФУ) Эльвира Магеррамова рассказала, что делать в случае обморожения.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на центр медиакоммуникаций вуза.

Как отметила эксперт, пострадавшего нужно отвести в тёплое помещение, переодеть и укутать одеялом.

«Дать тёплое питьё, но ни в коем случае не давать кофе и алкоголь. Нельзя растирать кожу снегом или льдом, греть грелкой», — сказала Магеррамова.

В случае обморожения сосуды человека бывают суженными, поэтому горячительные напитки могут привести к их разрыву, в целом к нарушению работы сердца.

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