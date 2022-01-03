Преподаватель ВГИКа Рогова напомнила о правилах этикета при путешествиях на поезде

Преподаватель ВГИКа Алевтина Рогова напомнила о правилах этикета при путешествиях на поезде.

«Во-первых, вы должны поздороваться. Пусть небольшое количество времени, но вы будете ехать вместе. Продемонстрируйте свою доброжелательность, поприветствуйте, представьтесь. Если человек не особенно откликается на ваше предложение поговорить, лучше ни о чём не говорить», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в случае с едой нужно обязательно предложить попутчику угощение, но сосед имеет право отказаться.

Рогова добавила, что сильно пахнущие продукты лучше не брать в дорогу, поскольку это плохой тон.

Ранее Рогова напомнила о правилах этикета при приёме гостей в Новый год.