Преподаватель ВГИКа Рогова напомнила о правилах этикета при путешествиях на поезде

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Преподаватель ВГИКа Алевтина Рогова напомнила о правилах этикета при путешествиях на поезде.
Преподаватель ВГИКа Рогова напомнила о правилах этикета при путешествиях на поезде
  • © РИА Новости/Александр Гальперин

«Во-первых, вы должны поздороваться. Пусть небольшое количество времени, но вы будете ехать вместе. Продемонстрируйте свою доброжелательность, поприветствуйте, представьтесь. Если человек не особенно откликается на ваше предложение поговорить, лучше ни о чём не говорить», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в случае с едой нужно обязательно предложить попутчику угощение, но сосед имеет право отказаться.

Рогова добавила, что сильно пахнущие продукты лучше не брать в дорогу, поскольку это плохой тон.

Ранее Рогова напомнила о правилах этикета при приёме гостей в Новый год.

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