Аналитики сервиса «СберУслуги» назвали самые востребованные услуги у самозанятых в 2021 году

Аналитики сервиса «СберУслуги» рассказали о самых востребованных услугах у самозанятых в 2021 году.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Чаще всего жители России прибегали к услугам фрилансеров, особенно к переводам документов, фото- и видеосъёмке.

Второе место занимают услуги по уходу за животными. На третьей строчке — услуги курьеров, спрос на которые держался примерно на одном уровне в течение года, а в преддверии Нового года вырос на 15% по сравнению с ноябрём.

В список также попали услуги из категорий «Красота и здоровье», «Уборка и химчистка».

Ранее в сервисе «СберУслуги» заявили о росте спроса на услуги парикмахеров и мастеров маникюра, коррекции бровей и ресниц перед Новым годом.