Вице-президент Международной академии ипотеки Радченко прокомментировала ситуацию с жилищными кредитами

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Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко прокомментировала ситуацию с жилищными кредитами.
Вице-президент Международной академии ипотеки Радченко прокомментировала ситуацию с жилищными кредитами
  • РИА Новости

В беседе с «Радио 1» она выразила мнение, что в настоящее время брать ипотеку не стоит.

«Но дело даже не в ставке, а в том, что ценность квадратного метра достаточно высокая. Она выросла на 30%», — сказала эксперт.

По словам Радченко, если ипотечный кредит отнимает более 40% дохода ежемесячно, то нежелательно оформлять такую ссуду.

«Должна быть уверенность в доходах, в сохранении рабочего места», — пояснила она.

Эксперт прогнозирует, что цены будут стагнировать, и уже сейчас застройщики и продавцы готовы к торгу.

«То есть мы возвращаемся к моменту, когда будет рынок для покупателя», — добавила она.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с ценами на жильё.

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