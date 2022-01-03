Основатель SuperJob Захаров прокомментировал ситуацию на рынке труда в Татарстане

Основатель и президент SuperJob Алексей Захаров прокомментировал ситуацию на рынке труда в Татарстане.

«Татарстан вообще у нас один из самых передовых регионов и лучше всех управляемый», — заявил он в беседе с «Бизнес Online».

Среди тенденций на рынке труда Захаров отметил переход на удалёнку.

«В качестве одной из таких особенностей можно выделить отъезд из больших центров работавших там приезжих людей обратно к себе в регионы. Специалисты уехали в период ограничений и остались там на удалёнке», — сказал он.

По его словам, это хорошо для регионов, так как туда пришли и деньги, и компетенции, и начал развиваться бизнес.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, на которые уменьшается спрос на рынке труда.