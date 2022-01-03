Экономист Масленников прокомментировал ситуацию на рынке труда

Короткая ссылка
Экономист Никита Масленников прокомментировал ситуацию на рынке труда.
Экономист Масленников прокомментировал ситуацию на рынке труда
  • РИА Новости

«Сегодня так устроен рынок труда, что каждые пять лет мы должны или выходить в новую профессию, либо существенно повышать свою профессионально-квалификационную роль», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Как отметил Масленников, особая проблема возникает у тех, кто оканчивает высшие, средние и специальные учебные заведения, поскольку нередко требуется ещё некий период адаптации тем, кто впервые приходит на рынок труда.

«Здесь тоже нужно заниматься прикладными вопросами, например, обязательной производственной практикой, за неё нужно платить из бюджетов каких-то, чтобы компании могли как-то это возместить, либо делать какие-то налоговые льготы», — считает эксперт.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, на которые уменьшается спрос на рынке труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить