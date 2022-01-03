Экономист Масленников прокомментировал ситуацию на рынке труда

Экономист Никита Масленников прокомментировал ситуацию на рынке труда.

«Сегодня так устроен рынок труда, что каждые пять лет мы должны или выходить в новую профессию, либо существенно повышать свою профессионально-квалификационную роль», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Как отметил Масленников, особая проблема возникает у тех, кто оканчивает высшие, средние и специальные учебные заведения, поскольку нередко требуется ещё некий период адаптации тем, кто впервые приходит на рынок труда.

«Здесь тоже нужно заниматься прикладными вопросами, например, обязательной производственной практикой, за неё нужно платить из бюджетов каких-то, чтобы компании могли как-то это возместить, либо делать какие-то налоговые льготы», — считает эксперт.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, на которые уменьшается спрос на рынке труда.