Власти Подмосковья напомнили о мерах безопасности в новогодние праздники
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Об этом сообщает телеканал «360».
Прежде всего, не рекомендуется оставлять детей без присмотра, так как игры или неумелое обращение с огнём могут привести к возгоранию.
Кроме того, нельзя оставлять включёнными бытовые обогревательные приборы, когда дома никого нет.
Ещё одна рекомендация — следить за состоянием печного отопления или камина.
Личный автотранспорт нужно оставлять на парковке, чтобы в случае ЧП не мешать проезду пожарных.
Новогоднюю ёлку рекомендуется поставить подальше от выхода. Рядом с ней не стоит зажигать свечи и бенгальские огни.
Запускать фейерверки лучше в специально отведённых местах.
Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.