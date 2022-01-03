Власти Подмосковья напомнили о мерах безопасности в новогодние праздники

В пресс-службе правительства Московской области напомнили о мерах безопасности в новогодние праздники.

Об этом сообщает телеканал «360».

Прежде всего, не рекомендуется оставлять детей без присмотра, так как игры или неумелое обращение с огнём могут привести к возгоранию.

Кроме того, нельзя оставлять включёнными бытовые обогревательные приборы, когда дома никого нет.

Ещё одна рекомендация — следить за состоянием печного отопления или камина.

Личный автотранспорт нужно оставлять на парковке, чтобы в случае ЧП не мешать проезду пожарных.

Новогоднюю ёлку рекомендуется поставить подальше от выхода. Рядом с ней не стоит зажигать свечи и бенгальские огни.

Запускать фейерверки лучше в специально отведённых местах.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.