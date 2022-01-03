Первый замминистра обороны России Цаликов принял участие в акции «Ёлка желаний»
- РИА Новости
Он выполнил просьбу Виктора Алинкина из Мурманской области, который мечтал посетить атомный ракетный крейсер «Пётр Великий».
Мальчику провели экскурсию по верхней палубе, рассказали о внутрикорабельных системах и вручили новогодние подарки.
Ранее URA.RU сообщало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев исполнил мечту шестилетнего екатеринбуржца Михаила Лянки побывать в роли пилота самолёта.