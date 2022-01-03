Путин поручил довести зарплату инспекторов технадзора до уровня руководства шахт

Президент России Владимир Путин поручил к 1 марта довести зарплату инспекторов Ростехнадзора до уровня не ниже среднего уровня заработка администрации шахты.

«Принять решение о доведении размера оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов Ростехнадзора, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия на объектах ведения подземных работ, до уровня не ниже среднего размера оплаты труда руководящих и (или) инженерно-технических работников предприятий соответствующей отрасли», — говорится в поручении на сайте Кремля.

Отмечается, что срок выполнения поручения — 1 марта 2022 года.

Путин также распорядился рассмотреть вопрос об увеличении за счёт владельцев опасных производств размера компенсаций пострадавшим при ЧП.

2 декабря российский лидер провёл совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области — Кузбасса.