Специалист по противодействию мошенничеству Сизов напомнил о мерах безопасности в праздники

Короткая ссылка
Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов напомнил о мерах безопасности в праздники.
Специалист по противодействию мошенничеству Сизов напомнил о мерах безопасности в праздники
  • © Isabel Pavia
  • Gettyimages.ru

«На новогодних праздниках классический вариант мошенничества — это фишинговые сайты, копирующие оригинальные сайты, на которых люди предпочитают покупать подарки», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, также это большое количество сайтов, предлагающих электронику и другие дорогие товары по праздничным акциям, но товары не доставляются, а деньги просто попадают на счета, подконтрольные мошенникам.

Как отметил Сизов, в праздники злоумышленники увеличивают число атак на банковские счета, поскольку люди менее бдительны.

«Подставные Деды Морозы наверняка будут, это неизбежное зло. Но сегодня достаточное количество сервисов в крупных городах, которые позволяют при необходимости найти Деда Мороза с хорошими рекомендациями. Поскольку эти сайты существуют не один год, они заботятся о своей репутации и стараются отсекать потенциальных мошенников», — добавил эксперт.

Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить