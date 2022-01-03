Специалист по противодействию мошенничеству Сизов напомнил о мерах безопасности в праздники
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«На новогодних праздниках классический вариант мошенничества — это фишинговые сайты, копирующие оригинальные сайты, на которых люди предпочитают покупать подарки», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, также это большое количество сайтов, предлагающих электронику и другие дорогие товары по праздничным акциям, но товары не доставляются, а деньги просто попадают на счета, подконтрольные мошенникам.
Как отметил Сизов, в праздники злоумышленники увеличивают число атак на банковские счета, поскольку люди менее бдительны.
«Подставные Деды Морозы наверняка будут, это неизбежное зло. Но сегодня достаточное количество сервисов в крупных городах, которые позволяют при необходимости найти Деда Мороза с хорошими рекомендациями. Поскольку эти сайты существуют не один год, они заботятся о своей репутации и стараются отсекать потенциальных мошенников», — добавил эксперт.
Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.