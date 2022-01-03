Риелтор Кузнецова спрогнозировала динамику цен на недвижимость в 2022 году

Генеральный директор московского агентства недвижимости Наталия Кузнецова спрогнозировала динамику цен на недвижимость в 2022 году.

«Первый фактор полностью во власти Центрального банка, который проводит жёсткую кредитно-денежную политику для таргетирования инфляции до уровня 4% в год. Рост ключевой ставки и — опосредованно — ипотечных ставок продолжится», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её мнению, появление новых предложений будет зависеть от застройщиков, научившихся работать с объёмами и динамическим ценообразованием, поддерживая необходимый ассортимент в реализации.

Как считает Кузнецова, речь идёт о наступлении стагнации и с ценами, и со спросом и предложением. Эксперт предположила, что динамика цен окажется в пределах уровня инфляции.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.