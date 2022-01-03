Беглов рассказал о подготовке Петербурга к ПМЭФ -2022

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Власти Санкт-Петербурга разрабатывают план мероприятий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на 2022 год, заявил губернатор города Александр Беглов в интервью РИА Новости.
Беглов рассказал о подготовке Петербурга к ПМЭФ -2022
  • РИА Новости

«Юбилейный, 25-й, ПМЭФ в этом году вновь пройдёт на площадке «Экспофорума». Она доказала свою готовность к эффективной работе в условиях пандемии. Вместе с федеральными органами мы прорабатываем повестку ПМЭФ и план мероприятий на 15—18 июня 2022 года», — рассказал  Беглов.

Ранее российский президент Владимир Путин пригласил иностранных инвесторов, которые приняли участие в  инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовёт!», в 2022 году посетить ПМЭФ.

25-й Петербургский международный экономический форум в 2022 году состоится 15—18 июня. Страной — гостем форума станет Египет.

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