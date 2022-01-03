В ЦВО подготовили более 110 сводных отрядов для ликвидации возможных ЧС в 2022 году

В Центральном военном округе подготовили более 110 сводных отрядов для устранения возможных ЧС в 2022 году, заявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Об этом сообщает ФАН.

Как отметил Лапин, подготовлено свыше 1,7 тыс. единиц спецтехники, а также десять вертолётов Ми-8 с водосливными устройствами.

«В целях оперативного реагирования на кризисные ситуации как природного, так и техногенного характера в четырёхчасовой готовности содержатся 114 сводных отрядов в 29 гарнизонах на территории военного округа», — цитирует Лапина «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Также сформирована группа беспилотников.

Ранее сообщалось, что танкисты Центрального военного округа отработали тактику мобильной обороны во время учений в Кемеровской области.