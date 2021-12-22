Танкисты ЦВО провели учения в Кемеровской области

Танкисты Центрального военного округа (ЦВО) отработали тактику мобильной обороны во время учений в Кемеровской области.

Об этом пишет ОТР.

По замыслу, условный противник пытался прорвать оборону с помощью тяжёлой бронетехники. Принимавшие в учениях военнослужащие смогли уничтожить «неприятеля».

Как уточняется, сложности учениям добавило то, что после каждого выстрела экипаж боевой машины должен был оперативно поменять огневую позицию.

Как ранее сообщало ФАН, боевые пловцы отряда специального назначения Северного флота России по борьбе с подводными диверсионными силами провели учения с арктической экспедиционной группировкой.