Основатель SuperJob Захаров прокомментировал ситуацию на рынке труда

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Президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров прокомментировал ситуацию на рынке труда.
Основатель SuperJob Захаров прокомментировал ситуацию на рынке труда
  • РИА Новости

«Наибольшим спросом в 2022 году будут пользоваться продавцы и курьеры. Рост зарплат ожидается во всех отраслях, но не для всех. Традиционно опережающими темпами будет расти IT-сфера, эта тенденция продолжается», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, поскольку продолжается история с COVID-19, то продолжится и рост в фармацевтике, медицине, где зарплаты могут вырасти практически для всех.

Как прогнозирует Захаров, в ближайшие 10 лет исчезнет профессия бухгалтеров, так как всё переходит на «цифру».

«Те же самые курьеры начнут сокращаться, потому что роботизируется история. Таксисты и водители также в зоне риска, учителя иностранных языков. У нас с вами в кармане коробочка, которая переводит сотни иностранных языков сильно лучше, чем один обычный человек может выучить за всю жизнь», — предположил он.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, на которые уменьшается спрос на рынке труда.

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