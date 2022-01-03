Мантуров: в России готовы наладить выпуск зарубежных вакцин от COVID-19 при необходимости

В России при необходимости готовы наладить производство иностранных вакцин от коронавируса. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Решать это — всё-таки прерогатива Минздрава, но если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла», — цитирует Мантурова РИА Новости.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в беседе с RT объяснила длительность процесса признания вакцины «Спутник V».

По её словам, проверка технологических процессов требует много времени.