Мантуров: в России готовы наладить выпуск зарубежных вакцин от COVID-19 при необходимости

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В России при необходимости готовы наладить производство иностранных вакцин от коронавируса. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Мантуров: в России готовы наладить выпуск зарубежных вакцин от COVID-19 при необходимости
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«Решать это — всё-таки прерогатива Минздрава, но если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла», — цитирует Мантурова РИА Новости.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в беседе с RT объяснила длительность процесса признания вакцины «Спутник V».

По её словам, проверка технологических процессов требует много времени.

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