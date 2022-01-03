Мантуров: в России готовы наладить выпуск зарубежных вакцин от COVID-19 при необходимости
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«Решать это — всё-таки прерогатива Минздрава, но если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла», — цитирует Мантурова РИА Новости.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в беседе с RT объяснила длительность процесса признания вакцины «Спутник V».
По её словам, проверка технологических процессов требует много времени.