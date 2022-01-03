В России за сутки выявили 16 343 случая коронавируса
Накануне стало известно о 18 233 заболевших.
Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 554 309 случаев COVID-19.
За сутки умерли 835 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 811 пациентов. Общее число летальных исходов — 311 353.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 548 076 пациентов. За сутки выздоровели 24 037 человек, накануне — 26 976.
Ранее Минздрав России обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорождённым при заболевании коронавирусом.