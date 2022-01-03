В России за сутки выявили 16 343 случая коронавируса

За сутки в России выявили 16 343 случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Накануне стало известно о 18 233 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 554 309 случаев COVID-19.

За сутки умерли 835 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 811 пациентов. Общее число летальных исходов — 311 353.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 548 076 пациентов. За сутки выздоровели 24 037 человек, накануне — 26 976.

Ранее Минздрав России обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорождённым при заболевании коронавирусом.