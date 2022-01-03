В Магаданской области десять пассажиров автобуса отравились угарным газом

Прокуратура Магаданской области проводит проверку в связи с информацией об отравлении десяти пассажиров автобуса угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Отмечается, что ранее в СМИ появилась информация об отравлении пассажиров маршрутного такси угарным газом.

2 января 2022 года микроавтобус с десятью пассажирами следовал по маршруту п. Усть-Омчуг — г. Магадан. По пути в салоне транспортного средства скопился угарный газ, что повлекло ухудшение самочувствия граждан.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.