В Магаданской области десять пассажиров автобуса отравились угарным газом
Отмечается, что ранее в СМИ появилась информация об отравлении пассажиров маршрутного такси угарным газом.
2 января 2022 года микроавтобус с десятью пассажирами следовал по маршруту п. Усть-Омчуг — г. Магадан. По пути в салоне транспортного средства скопился угарный газ, что повлекло ухудшение самочувствия граждан.
Пострадавшим была оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.