Финансист Финогенова рассказала об индексации пенсий россиян на 5,9%

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в интервью с агентством «Прайм» рассказала, что с 1 января 2022 года пенсии неработающих пенсионеров по старости, инвалидности и потере кормильца повысились на 5,9%.

По её словам, повысится стоимость 1 ИПК для расчёта страховой пенсии до 104,69 рублей, а фиксированная выплата составит 6 401 рублей.

Она добавила, что среднегодовой размер страховой пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 руб.

Кроме того, с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 7,7%, вследствие чего размер социальной пенсии по старости составит 6 242 рублей.

Он отметила, что работающих пенсионеров перерасчёт пенсии ожидает летом.

«С учётом дополнительного стажа максимальный размер повышения составит не более 296,6 руб. в зависимости от размера получаемой зарплаты», — заключила она.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 5,9% с 1 января и возрастут в среднем до 18 521 рубля.

С 1 января 2022 года уволенные из-за сокращений на работе россияне смогут выйти на пенсию досрочно.