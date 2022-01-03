Финансист Финогенова рассказала об индексации пенсий россиян на 5,9%

Короткая ссылка
Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в интервью с агентством «Прайм» рассказала, что с 1 января 2022 года пенсии неработающих пенсионеров по старости, инвалидности и потере кормильца повысились на 5,9%.

По её словам, повысится стоимость 1 ИПК для расчёта страховой пенсии до 104,69 рублей, а фиксированная выплата составит 6 401 рублей.

Она добавила, что среднегодовой размер страховой пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 руб.

Кроме того, с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 7,7%, вследствие чего размер социальной пенсии по старости составит 6 242 рублей.

Он отметила, что работающих пенсионеров перерасчёт пенсии ожидает летом.

«С учётом дополнительного стажа максимальный размер повышения составит не более 296,6 руб. в зависимости от размера получаемой зарплаты», — заключила она.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 5,9% с 1 января и возрастут в среднем до 18 521 рубля.

С 1 января 2022 года уволенные из-за сокращений на работе россияне смогут выйти на пенсию досрочно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить