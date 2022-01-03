Финансист Финогенова рассказала об индексации пенсий россиян на 5,9%
По её словам, повысится стоимость 1 ИПК для расчёта страховой пенсии до 104,69 рублей, а фиксированная выплата составит 6 401 рублей.
Она добавила, что среднегодовой размер страховой пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 руб.
Кроме того, с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 7,7%, вследствие чего размер социальной пенсии по старости составит 6 242 рублей.
Он отметила, что работающих пенсионеров перерасчёт пенсии ожидает летом.
«С учётом дополнительного стажа максимальный размер повышения составит не более 296,6 руб. в зависимости от размера получаемой зарплаты», — заключила она.
Ранее сообщалось, что страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 5,9% с 1 января и возрастут в среднем до 18 521 рубля.
С 1 января 2022 года уволенные из-за сокращений на работе россияне смогут выйти на пенсию досрочно.