В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах коронавируса у детей

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал об новом симптоме проявления коронавируса у детей.

«Недавно учёные описали так называемые «ковидные пальцы» — осложнение после ковида, напоминающее обморожение», — заявил Горелов в беседе с РИА Новости.

По его словам, COVID-19 у детей может проявляться по-разному: в нарушениях работы желудочно-кишечного тракта, почек, печени, сердечно-сосудистой системы, органов дыхательной системы.

Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что новая разновидность коронавируса «омикрон» быстро распространяется среди молодых пациентов, особенно среди детей.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова в беседе с URA.RU предположила, что люди, потерявшие обоняние из-за коронавируса, более склонны к продолжительному постковидному синдрому.