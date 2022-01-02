В Карелии выявлен первый случай инфицирования омикрон-штаммом

Первый случай инфицирования омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Карелии.

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

«Омикрон» в Карелии. Первый случай выявлен у женщины, которая прибыла из Франции. Положительный результат на «омикрон» передан в Карелию сегодня из Санкт-Петербурга. Жалоб у пациентки нет, состояние удовлетворительное», — приводит РИА Новости слова министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова.

Он отметил, что вакцина «Спутник V» показала свою эффективность против «омикрона», и призвал жителей вакцинироваться.

2 января сообщалось, что в России выявлено 18 233 новых случая коронавируса.