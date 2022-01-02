В Самарской области сняли ограничения на движение автобусов и грузовиков на трассе

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Введённое из-за метели ограничение движения автобусов и грузовиков на участке федеральной автодороги М-5 «Урал» в Самарской области снято.
В Самарской области сняли ограничения на движение автобусов и грузовиков на трассе
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«В 20:20 (19:20 мск) 2 января… от ФКУ «Поволжуправтодор» поступил распорядительный акт от 2 января… «Об отмене временного ограничения движения» на участке с 29-го по 132-й км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск на участке подъезда к Оренбургу в Самарской области», — приводит РИА Новости сообщение регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что ограничения движения для грузовиков и автобусов введены на участке трассы в Самарской области из-за метели. 

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