Движение грузовиков и автобусов на трассе в Самарской области ограничили из-за метели

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Ограничения движения для грузовиков и автобусов введены на участке трассы в Самарской области из-за метели. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
Движение грузовиков и автобусов на трассе в Самарской области ограничили из-за метели
  • РИА Новости

«С 10:00 (09:00 мск) 2 января в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий... введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 29-го по 132-й км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск на участке подъезда к городу Оренбург в Самарской области», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, ситуация находится на контроле регионального главка МЧС.

Ранее участок дороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск протяжённостью почти 150 км временно закрыт из-за непогоды.

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