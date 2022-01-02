Резервный автобус забрал в Астрахань пассажиров не пострадавших в ДТП в Рязанской области
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- РИА Новости
«Тех, кто не обратился за медицинской помощью, отправили в Астрахань на другом автобусе. Он сейчас в пути. Перевозчик предоставил дополнительный автобус», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы губернатора Астраханской области.
Уточняется, что за телами погибших также выехали из Астрахани.
В Рязанской области утром 2 января произошло ДТП с участием рейсового автобуса. По последним данным, жертвами происшествия стали пять человек, ещё 22 получили ранения.
По информации областной прокуратуры, водитель автобуса уснул за рулём. Возбуждено уголовное дело.