Резервный автобус забрал в Астрахань пассажиров не пострадавших в ДТП в Рязанской области

Резервный транспорт доставит в Астрахань пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Рязанской области.

«Тех, кто не обратился за медицинской помощью, отправили в Астрахань на другом автобусе. Он сейчас в пути. Перевозчик предоставил дополнительный автобус», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы губернатора Астраханской области.

Уточняется, что за телами погибших также выехали из Астрахани.

В Рязанской области утром 2 января произошло ДТП с участием рейсового автобуса. По последним данным, жертвами происшествия стали пять человек, ещё 22 получили ранения.

По информации областной прокуратуры, водитель автобуса уснул за рулём. Возбуждено уголовное дело.