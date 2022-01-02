«Столкновение с опорной конструкцией моста»: что известно о ДТП с пятью погибшими в Рязанской области

В Рязанской области на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий» утром 2 января произошло ДТП с участием рейсового автобуса. По последним данным, жертвами происшествия стали пять человек, ещё 22 получили ранения. По информации областной прокуратуры, водитель автобуса уснул за рулём. МВД возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

МВД возбудило уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) после ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области.

Инцидент произошёл 2 января около 5:45 утра в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий».

В ведомстве уточнили, что автобус «Неоплан» двигался через Рязанскую область в направлении Астрахани, и, по предварительным данным, совершил наезд на опору железнодорожного моста. В салоне находились 49 человек.

«В результате ДТП погибли пять человек, среди которых 47-летний водитель автобуса. 21 человек, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести», — сообщили в МВД.

Позже в пресс-службе прокуратуры региона сообщили о 22 пострадавших.

«22 человека пострадали, из которых 12 госпитализированы, 10 отпущены домой», — сказали в пресс-службе.

На месте аварии работают сотрудники полиции, там также находится врио начальника УМВД России по Рязанской области полковник полиции Дмитрий Григорьев.

В Следственном комитете добавили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Рязанской области Дмитрию Маликову доложить о ходе проверочных мероприятий, проводимых по факту ДТП.

«По предварительным данным, на автомобильной трассе в Скопинском районе Рязанской области пассажирский автобус при движении допустил столкновение с опорной конструкцией моста», — подтвердили в ведомстве.

На месте ЧП работают следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Вместе с тем в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что водитель автобуса не справился с управлением.

«Предварительно, уснул», — сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что, по имеющейся информации, водитель был трезв.

В свою очередь в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) отметили, что движение поездов по железнодорожному мосту, в опору которого врезался автобус, не ограничено.

В пресс-службе прокуратуры региона добавили, что ведомством проводится проверка по факту ДТП.

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«В ходе проверки, проведение которой поручено Скопинскому межрайонному прокурору, будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок, а также проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги», — подчеркнули в ведомстве.

Прокуратура области также взяла на контроль расследование уголовного дела.

Свою проверку проводит и прокуратура Астраханской области.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок», — сказали в ведомстве.

Как рассказал пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов, для пассажиров были открыты пункты временного размещения (ПВР).

«Часть пассажиров уже забрали родственники, кто-то уехал на попутках. Кому требовалась помощь, госпитализированы», — сказал он.

Первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова уточнила, что в ПВР находятся 19 человек, им предоставлено горячее питание.

Она добавила, что часть пассажиров будут доставлены в Астрахань другим автобусом.

«За людьми, которые не пострадали, выехал автобус, их доставят в Астрахань», — сказала она.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП.

«На федеральной трассе произошло ДТП с участием рейсового автобуса Москва — Астрахань. Приношу искренние соболезнования семьям погибших», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

На место аварии выехали первый зампред правительства Анна Рослякова, министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий и врио начальника ГУ МЧС России по Рязанской области Александр Воробьёв, уточнил губернатор.

Любимов добавил, что распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий отметил, что трое пострадавших в ДТП находятся в реанимации и будут доставлены в Рязань вертолётом санавиации до конца дня 2 января. Он также добавил, что двое пострадавших детей находятся в удовлетворительном состоянии и пока останутся под наблюдением медиков.