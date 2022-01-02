В прокуратуре назвали возможную причину ДТП с автобусом в Рязанской области

Водитель рейсового автобуса, который попал в ДТП под Рязанью, по предварительным данным, уснул за рулём. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

© ГУ МЧС России по Рязанской области

РИА Новости

«Водитель не справился с управлением. Предварительно, уснул», — приводит ТАСС сообщение. В ведомстве добавили, что автобусом владеет ООО «Транс лайн» из Астраханской области. Ранее сообщалось, что как минимум шесть человек погибли и 14 пострадали в результате ДТП с автобусом в Рязанской области. Позднее в МВД подтвердили гибель пяти человек. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.