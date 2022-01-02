В прокуратуре назвали возможную причину ДТП с автобусом в Рязанской области
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- РИА Новости
«Водитель не справился с управлением. Предварительно, уснул», — приводит ТАСС сообщение.
В ведомстве добавили, что автобусом владеет ООО «Транс лайн» из Астраханской области.
Ранее сообщалось, что как минимум шесть человек погибли и 14 пострадали в результате ДТП с автобусом в Рязанской области.
Позднее в МВД подтвердили гибель пяти человек.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело.