Госавтоинспекция Москвы предостерегла от превышения скорости в праздники

Московское управление ГИБДД предостерегло водителей от превышения скорости на пустых улицах Москвы в праздники.

«В новогодние праздничные дни дороги столицы свободнее обычного. При таких условиях водители могут неправильно оценить скорость передвижения и допустить её превышение», — говорится в сообщении Госавтоинспекции в Telegram.

В ГАИ отметили, что свободные дороги — не повод для увеличения скорости. В ведомстве добавили, что чем она выше, тем серьёзней последствия ДТП.

Накануне сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции Москвы за сутки выявили более 70 водителей с признаками алкогольного опьянения.