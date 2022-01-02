Госавтоинспекция Москвы предостерегла от превышения скорости в праздники

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Московское управление ГИБДД предостерегло водителей от превышения скорости на пустых улицах Москвы в праздники.
Госавтоинспекция Москвы предостерегла от превышения скорости в праздники
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«В новогодние праздничные дни дороги столицы свободнее обычного. При таких условиях водители могут неправильно оценить скорость передвижения и допустить её превышение», — говорится в сообщении Госавтоинспекции в Telegram.

В ГАИ отметили, что свободные дороги — не повод для увеличения скорости. В ведомстве добавили, что чем она выше, тем серьёзней последствия ДТП.

Накануне сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции Москвы за сутки выявили более 70 водителей с признаками алкогольного опьянения.

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